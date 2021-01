La befana nei reparti di pediatria del San Marco e del Policlinico

La befana, anche se priva del tradizionale vestito e della inseparabile scopa, non si è lasciata intimorire dal Covid e ha fatto anche quest’anno la sua parte distribuendo doni e dolciumi ai piccoli degenti dei reparti pediatrici dell’Azienda Policlinico”G. Rodolico-S. Marco”. Una tradizione che si rinnova anche se con modalità e spirito diverso dovuto alle restrizioni del momento, ma per i bimbi ricevere regali, libri e dolciumi ha sempre lo stesso sapore, anche In tempi di covid. A rivestire i panni dell’arzilla vecchietta metaforicamente i rappresentanti del gruppo Arena che hanno lasciato all’ingresso del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico doni per i bimbi, presi in carico dal personale e dalle mamme presenti in reparto, che hanno ringraziato anche a nome dei piccoli guerrieri.

A seguire il cda di Amt Catania Spa, rappresentato dalla Dott.ssa Agata Parisi, in rappresentanza anche delle società partecipate Sidra, Sostare, Catania Multiservizi, Asec Trade e del comune di Catania e l’avv Giuseppe Nicotra presidente di Amas associazione mediterranea autobus storici, a cui va un grazie particolare per aver voluto bissare anche in occasione della befana la loro manifestazione di solidarietà già portata avanti nei giorni antecedenti il Natale con l ‘iniziativa librincircolo che ha visto l’uso dell’autobook, il bus-libreria del comune di Catania, con il quale hanno visitato sia il S. Marco, ricevuti dal dott. Rosario Cunsolo in rappresentanza della direzione del Presidio Ospedaliero, che il Policlinico.