Aveva allestito un laboratorio per ordigni e piante di marijuana a casa: arrestato

Agenti del commissariato di Borgo Ognina hanno arrestato un 48enne incensurato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di ordigni esplosivi artigianali. Nel giardino della sua abitazione, nel rione Picanello, è stata trovata una coltivazione di piante di marijuana e, in un armadio metallico, infiorescenze essiccate e altra sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa due chilogrammi, la cui vendita avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

Durante la perquisizione la polizia ha scoperto che l'uomo, nell'appartamento, aveva creato un laboratorio per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. Sono stati trovati e sequestrati quattro candelotti esplosivi, una bomba artigianale con grosse biglie di ferro, un'elevata quantità di polvere esplosiva e altro materiale esplodente.