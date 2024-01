VideoMakingLAB 2024, un nuovo laboratorio per gli studenti al Centro universitario teatrale

Stimolare la creatività attraverso il linguaggio audiovisivo, sperimentando idee e stili artistici nella realizzazione di uno o più prodotti video. Sono questi gli obiettivi formativi del nuovo laboratorio “VideoMakingLAB 2024”, un’attività curata dalla WebTv di Ateneo con il supporto del Centro Universitario Teatrale dell’Ateneo, aperta a trenta studenti iscritti all’Università di Catania. Il percorso didattico comprende l'insegnamento dei fondamenti del videomaking, della scrittura creativa, della regia e del montaggio. Chi parteciperà avrà l'opportunità di lavorare con attrezzature professionali per la registrazione video e audio, arricchendo così la propria esperienza pratica, e di svolgere anche attività e incontri pratici in esterna. Per aderire è sufficiente essere regolarmente iscritti a un qualsiasi corso di studi dell’Ateneo catanese. Le domande vanno presentate on line, compilando il modulo disponibile sul sito webform.unict.it/it/videomaking-lab, entro il 25 febbraio prossimo. Dopo la selezione dei partecipanti, il primo incontro conoscitivo si terrà il 6 marzo alle 17 nella sede del Cut in piazza Università 13 (Palazzo Sangiuliano). Le attività formative proseguiranno su base settimanale, ogni giovedì dalle 17 alle 19, fino a giugno.