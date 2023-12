Ladri di biciclette elettriche beccati sul fatto da un agente fuori servizio

Stavano tranquillamente rubando una bici elettrica in piazza Europa ma non avevano fatto i conti con l'occhio sveglio di un poliziotto che sebbene fuori servizio, ha notato due loschi individui caricare su uno sgangherato carro attrezzi una fiammante bici elettrica. L'agente non ha fatto in tempo a bloccarli, ma ha segnalato ai colleghi delle volanti il sospetto furto.

Il camion attrezzato per il soccorso stradale è stato infatti intercettato e fermato subito dopo nella non lontana piazza Giovanni XXIII. A bordo c'erano due fratelli catanesi, vecchie conoscenze della polizia, con la bici appena rubata, numerosi arnesi da scasso, due bastoni lunghi circa un metro, ed un catalizzatore. Sul veicolo, inoltre, erano caricati anche delle carcasse di elettrodomestici. I due fratelli sono stati denunziati per furto, ricettazione del catalizzatore, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, e solo uno dei due fratelli anche per il reato di trasporto abusivo di rifiuti.