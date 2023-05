Tre giovani fuggono da una comunità e rubano un'auto ed una radio: fermati dopo un inseguimento

Nel corso della notte, gli agenti delle Volanti sono stati inviati nei pressi dello svincolo della A18, direzione Palermo, dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che, a bordo del suo furgone, stava inseguendo trepersone in fuga su un’auto, dopo ever subito un furto. Con un breve inseguimento, la vettura è stata bloccata nei pressi dello svincolo autostradale di Motta San’Anastasia e i tre fuggitivi sono stati subito fermati ed identificati. Si trattava di un cittadino marocchino, un libico ed un minorenne italiano. Avevano poco prima rubato un’autoradio, una ruota di scorta ed un crick asportati dal mezzo del cittadino che aveva chiamato il 112. Nel corso della fuga si disfatti dell’autoradio, buttandola dal finestrino. Il proprietario è comunque riuscito a recuperarla, seppur totalmente distrutta. I tre si erano allontanati da una comunità del siracusano e, dopo aver rubato la macchina nella quale sono stati bloccati, erano giunti a Catania. Idue maggiorenni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, denunciati in stato di libertà per ricettazione e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il minorenne è stato denunciato, sempre in libertà, per gli stessi reati e successivamente affidato al padre.