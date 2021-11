Sorpresi a rubare dentro le terme di Acireale: finiscono in manette

Erano entrati dentro le terme di Acireale, scassinando le porte con dei grimaldelli, per rubare materiale elettrico, idraulico, tubi di rame. Si tratta di due cittadini bulgari di 52 e 53 anni che sono stati sorpresi dagli agenti del commissariato di Acireale. Questi ultimi sono stati chimati dai custodi dell'impianto dismesso che avevano notato l'ingresso dei ladri nella struttura. I due bulgari avevano già precedenti in tema di reati contro il patrimonio e sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e adesso si trovano ai domiciliari presso la loro abitazione nel centro storico di Catania. Nella mattinata di oggi, sottoposti al rito per direttissima, è stato convalidato l'arresto per entrambi con la misura cautelare dell’obbligo di

presentazione alla polizia giudiziaria.