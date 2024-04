In sella ad una moto rubata non si ferma all'alt della polizia, inseguito e arrestato

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio gli agenti delle volanti percorrendo il corso Indipendenza, all’altezza dell'incrocio con la via Nervesa della Battaglia, hanno notato un giovane a bordo di motociclo intento a spingere una moto di grossa cilindrata con in sella un'altra persona. Quest’ultimo, alla vista della volante, ha lasciato andare la moto ed è salito a bordo del motociclo dileguandosi, insieme al complice, lungo l’Asse Attrezzato in direzione Librino.

Poco dopo, un altro equipaggio, in viale Librino ha intercettato il motociclo segnalato con a bordo il solo conducente che, anziché fermarsi all'alt intimatogli, accelerava dandosi alla fuga. A quel punto ne è scaturito un inseguimento lungo il viale Librino, viale Nitta, viale Grimaldi, villaggio Sant'Agata, viale Giovanni da Verrazzano e via Madonna Del Divino Amore dove, giunto all'incrocio con la via Juvara, il motociclo è stato affiancato dalla volante nel tentativo di bloccarlo.

Il fuggitivo, tuttavia, nel tentativo di proseguire la fuga ha eseguito una manovra azzardata andando a sbattere con l'auto di servizio, cadendo poi a terra. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato ed identificato per un 20enne pregiudicato catanese, arrestandolo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. Da accertamenti successivi la moto di grossa cilindrata è risultata oggetto di furto pertanto il soggetto è stato denunciato altresì per ricettazione. Il Pubblico ministero di turno ha disposto di sottoporre l’uomo alla misura degli arresti domiciliari in attesa della direttissima.