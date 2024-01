La polizia a cavallo arresta un rapinatore: aveva sottratto ad un automobilista i soldi del rifornimento

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in viale Kennedy dopo aver ricevuto la segnalazione di una rapina effettuata ai danni di un uomo, il cui autore si era allontanato a piedi in direzione della spiaggia libera. Gli agenti hanno preso contatti con la vittima apprendendo che, mentre era intenta ad effettuare rifornimento alla propria auto, era stata avvicinata da un uomo di costituzione robusta, il quale, dopo avergli sottratto la somma destinata al combustibile, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il rapinatore inizialmente è stato inseguito dal derubato, che si è poi trovato a dover desistere a causa delle minacce rivoltegli da parte dell'energumeno. Dopo aver diramato via radio la descrizione dell'uomo in fuga agli equipaggi in zona, i poliziotti della squadra a cavallo – in quel momento in servizio di vigilanza presso il Boschetto della Plaia – sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo. E' risultato essere un 34enne pregiudicato catanese. Una volta messo in sicurezza, è stato perquisito e trovato in possesso delle due banconote precedentemente sottratte. È stato pertanto arrestato per il reato di rapina ed accompagnato per i successivi adempimenti presso gli uffici della questura. Il pm di turno ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.