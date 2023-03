Arrestato un ladro di vestiti in via Etnea, aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio

I carabinieri sono intervenuti in via Etnea, fornendo supporto ad un collega che era stato richiamato dal direttore di una galleria commerciale per un furto appena consumato nel suo negozio. Il militare aveva già bloccato un 34enne che, notato pochi minuti prima dal personale di vigilanza per i suoi movimenti sospetti, aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento del valore commerciale di 110 euro, privati delle placche antifurto. Il ladro è stato anche trovato in possesso di un dispositivo in acciaio per rimuovere i sigilli di protezione. La merce è stata restituita al responsabile del negozio, mentre il 34enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.