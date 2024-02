L'ex candidato sindaco Lanfranco Zappalà ripreso mentre getta rifiuti in una discarica abusiva

L'ex consigliere comunale Lanfranco Zappalà, candidato sindaco con una propria lista civica alle ultime elezioni amministrative catanesi, è stato multato dalla polizia municipale di Belpasso per aver gettato in strada alcuni rifiuti in una discarica abusiva. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 28 gennaio. Ed è lo stesso protagonista a ricostruirli. "Era domenica, avevo in auto dal giorno prima alcuni sacchi con foglie umide raccolte in un terreno di mia proprietà - spiega al telefono Zappalà- e, a causa del loro odore sgradevole, ho deciso di lasciarle a bordo strada in un terreno con già altri rifiuti di ogni tipo. Sottolineo che non si trattava di materiale pericoloso o particolarmente inquinante, ma solamente di fogliame. Avevo visto le telecamere, ma speravo che i sacchi, messi a bordo strada e non gettati direttamente nel terreno, potessero essere portati via dagli operatori ecologici successivamente. Ad ogni modo, quando sono stato chiamato telefonicamente dal comando della polizia municipale di Belpasso ho ammesso subito le mie responsabilità. Pagherò l'ammenda chiaramente, anche se ritengo che dietro la diffusione delle immagini ci sia un disegno politico".

L'attacco di Trantino: "Criminali manifestazioni di degrado"

Alla multa, infatti si aggiunge la figuraccia. Il video, non diffuso dall'amministrazione comunale di Belpasso, è stato riversato sui social e divenuto, in poche ore, di pubblico dominio. "Un ex qualcosa (non aggiungo altro), spesso pubblica video di discariche cittadine - a scrivere sul suo profilo Facebook è il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino - chiedendo cosa stia facendo il Sindaco. Ho sempre precisato che noi bonifichiamo e controlliamo, ma rispetto alla dimensione del fenomeno non riusciamo a contenere queste criminali manifestazioni di degrado. Mi sono sempre chiesto quanti, tra coloro che si lamentano, paghino i tributi e siano esenti da colpe. Oggi mi è giunto un video che ritrae questo 'ex' mentre, dal suo Suv, abbandona tre grandi sacchi di rifiuti in una di queste improvvisate discariche. Ho sempre preferito pesare - conclude Trantino - le persone per come agiscono, più che per quel che dicono. Ma rispetto al complessivo degrado che ci stringe, abbiate il pudore di tacere, a meno che non siate cittadini modello. La città siamo tutti noi. Non chiediamo agli altri di fare quel che noi non siamo in grado di fare".

Caputo: "Inviamo in procura o video di chi abbandona rifiuti"

Anche il primo cittadino di Belpasso interviene sull'accaduto. "Come ho avuto modo di dire già da mesi - dichiara Carlo Caputo, ex presidente del Parco dell'Etna - le nostre aree sede di microdiscariche sono monitorate dalle telecamere itineranti, le cui immagini vengono puntualmente inviate in Procura come notizia di reato. Non intendo commentare ulteriolmente il fatto".