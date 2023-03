Largo Paisiello tra degrado e abbandono

Sporco, imbrattato e quasi completamente abbandonato. "Dei fasti dell’intero complesso di Largo Paisiello non resta più niente, eppure ci troviamo a pochi passi da via Etnea in pieno centro a Catania. Quello che una volta era uno dei più importanti salotti buoni della città oggi rappresenta l’ennesimo simbolo di degrado e abbandono". Cosi il Presidente del Comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello che ha raccolto le lamentele dei residenti e dei commercianti della zona e ha chiesto all’Amministrazione interventi immediati. “Gli ultimi lavori di riqualificazione dell’area risalgono a oltre due anni fa. E’ abbastanza evidente che, senza controlli o vigilanza, qualsiasi intervento di pulizia non ha effetto duraturo perché pareti e marmi diventano immediatamente spazi dove imbrattare con scritte di qualsiasi tipo o dove abbandonarci i rifiuti. Addirittura la piccola galleria è stata chiusa con cancelli e lucchetti per evitare di lasciarla come un continuo bagno a cielo aperto. Gli imprenditori e gli abitanti della zona vanno tutelati e protetti da un degrado che, senza programmazione a lungo termine, non finirà mai”.