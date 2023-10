Temporanea limitazione del transito sulla strada provinciale 115 per lavori sul cavalcavia dell’autostrada A18

Sino all’alba di sabato 7 ottobre nel territorio delle Aci (fuori dai centri abitati di Aci S. Antonio, Aci Catena ed Acireale), nel tratto della strada provinciale 115 compreso tra la via Ispica e la via Floridia in ore notturne (dalle ore 22 alle 6 del mattino) rimarrà chiusa la corsia di marcia in direzione est-ovest e si transiterà con senso unico nella corsia opposta.

L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta della Consorzio per le Autostrade Siciliane, che sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria sul cavalcavia n.° 22 della A 18 Messina-Catania. A tutela della pubblica incolumità la segnaletica stradale che indica l’apertura del cantiere è stata collocata sul posto dalla ditta esecutrice.