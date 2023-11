Fuga di gas in corso Italia, Todaro: “Nostro intervento tempestivo, tutto tornerà normale”

In merito al problema verificatosi stamani, nei pressi del Tribunale, durante i lavori in corso per la sistemazione dei sottoservizi arriva una precisazione di Catania Rete Gas. Il presidente dell'azienda Gianfranco Todaro dichiara che “Terna, l’azienda che gestisce i lavori di ammodernamento della rete elettrica nella zona in questione in appalto per Enel, ha stralciato 50 centimetri di tubature. Non si deve parlare, quindi, di fuga di gas ma piuttosto delle conseguenze dovute ad un danno nei sottoservizi che ha comportato una fuoriuscita di gas”.

Il personale di Catania Rete Gas è immediatamente intervenuto bloccando la fuoriuscita. “Adesso- prosegue Todaro- stiamo facendo tutti quei lavori necessari a riparare la tubatura, presto tutto ritornerà alla normalità e agiremo in danno alla ditta che ha causato il danno.”