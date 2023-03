Lavori sulla Palermo-Catania, Salvini: "Un commissario per accelerare i cantieri"

Dopo le parole di Schifani, pronunciate ieri a margine dell’inaugurazione del nuovo Pronto soccorso dell’ospedale "Garibaldi", anche il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini apre all'ipotesi di nominare un commissario per accelerare i cantieri lungo la A19, l’autostrada Palermo Catania. Salvini ha diramato una nota sul sito del Mit nella quale si dice "impegnato per accelerare i cantieri anche in Sicilia. Per questo in accordo con Regione e Anas, si sta ragionando sulla nomina di un commissario ad hoc per la A19".

Sul miglioramento della rete viaria siciliana "abbiamo ingaggiato un confronto forte, ma corretto, con Anas che in merito all'autostrada Palermo-Catania ha cambiato il suo modo di porsi" - ha aggiunto il governatore siciliano, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Giro di Sicilia, a Palazzo d'Orleans di Palermo. Schifani ha quindi ricordato che "a giugno sarà formato un Accordo di programma con lo stanziamento di un miliardo di euro" per l'autostrada. Per i lavori "ci sarà un unico contraente che avrà la responsabilità anche dei tempi".