Caltagirone, lavori di ripavimentazione e pulizia dei tombini in viale Principe Umberto

Il viale Principe Umberto, nel tratto compreso fra l’incrocio con la via Madonna della Via e quello con la via Giorgio Arcoleo – viale Sicilia, sarà interessato, dalla mattina di lunedì 8 maggio, da lavori di ripavimentazione e di pulizia dei tombini, realizzati su iniziativa dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici “nell’ambito di un programma di interventi – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Paolo Crispino – destinati a estendersi con gradualità ad altre strade della città. In questo caso la manutenzione stradale e la pulizia delle caditoie vengono effettuate a beneficio di una fra le principali arterie urbane, peraltro caratterizzata da un intenso traffico pedonale e veicolare, e rivestono pertanto particolare rilievo”. Per consentire un’ottimale esecuzione dei lavori e il mantenimento dei necessari standard di sicurezza, un’ordinanza dirigenziale dispone, lungo il tratto in questione, a partire dalle 8 di lunedì 8 maggio e sino alla conclusione degli interventi (durata presumibile due giorni, vale a dire sino a tutto martedì 9), “il divieto di sosta con rimozione forzata e la circolazione a senso unico alternato”.