Dal Pnrr 600 mila euro per la ristrutturazione del Politeama di Caltagirone

Il cine-teatro Politeama di Caltagirone si rifà il look e, soprattutto, diventa più funzionale. Sono, infatti, in corso i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, resi possibili da un finanziamento nell’ambito del Pnrr (complessivamente 600 mila euro le risorse investite). Gli interventi consisteranno nella riqualificazione della sala, nel miglioramento energetico del complesso edilizio attraverso appositi rivestimenti murari con materiale coibentante e insonorizzante, attraverso un impianto di condizionamento di nuova tecnologia ad alto rendimento, la revisione del sistema di illuminazione (che verrà attuata con tecnologia a led) e l’installazione sul tetto di un impianto fotovoltaico.

La sala sarà dotata di una pendenza che consentirà, da qualsiasi punto, una visione piena del palco. Sarà garantita l’attuale capienza di 470 posti a sedere circa, tutti su un piano. Previsti inoltre la ripavimentazione della terrazza di copertura, la sostituzione degli infissi sul prospetto su via Giardino pubblico e sul cortile interno e, infine, la pavimentazione della hall, degli uffici e dei corridoi di servizio.

Il sindaco Fabio Roccuzzo, accompagnato dal gestore della struttura, Filippo Annaro, ha effettuato un sopralluogo, sottolineando come i lavori in corso di esecuzione siano “di grande utilità perché permetteranno alla nostra città e al comprensorio, entro la fine dell’anno – la riapertura è prevista a Natale 2023 -, di fruire di un Politeama nettamente migliore da un punto di vista dell’efficienza e della funzionalità e con caratteristiche che promuoveranno l’ecoefficienza e ridurranno in maniera consistente i consumi energetici”. Annaro ha evidenziato che “anche il palco sarà ristrutturato, così come il retropalco sarà reso più facilmente fruibile e l’intera struttura compirà un salto di qualità”. Intanto, data la temporanea chiusura del Politeama, gli spettacoli teatrali e cinematografici si svolgono al cine-teatro Artanis (viale Principe Umberto) e nella Sala Karol di via S. Antonino.