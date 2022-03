Adrano, chiuso temporaneamente per lavori stradali il primo tratto della provinciale 156

Sino al prossimo 16 aprile sarà vietato il transito sulla strada provinciale 156, che attualmente è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria in territorio di Adrano e Biancavilla. Il tratto di strada che rimarrà chiuso è quello iniziale, compreso tra il cimitero di Adrano e l’incrocio con la strada statale 121. Dal divieto sono esclusi i residenti ed i proprietari dei fondi agricoli che potranno transitare ad una velocità massima di 20 km/h. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente. Il percorso alternativo, per i veicoli provenienti da Adrano in direzione statale 121, è il seguente: all’altezza dell’incrocio con via Cusmano di Alcara Li Fusi svoltare a sinistra e percorrere tale via e a seguire la via Edoardo De Filippo per complessivi 750 m, alla fine svoltare a destra per via Casale dei Greci e in successione per via dei Fiori (entrambi ex Sp 229/II) per circa 1,8 km; all’incrocio svoltare a sinistra su viale C. Colombo e percorrerlo per circa 2,5 km, poi immettersi su via Arte e Mestieri (ex strada provinciale 229/II) per 600 m, quindi svoltare a destra su via del Trebbiatore e proseguire per 1,4 km circa fino all’incrocio con la Sp 44; a questo punto prendere tale provinciale e percorrerla per circa 5 km fino all’incrocio con la SS 121. Per i veicoli provenienti dalla satale 121 in direzione Adrano le indicazioni sono in direzione inversa.