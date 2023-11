Via ai lavori di riqualificazione sull'autostrada A 18 e sulla tangenziale

Si sono svolte in Prefettura due riunioni del Comitato operativo per la viabilità, convocato dal Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi,dopo la convocazione della Struttura Territoriale Anas di Catania dell’avvio dei lavori di riqualificazione delle barriere spartitraffico lungo la tangenziale ovest e sull’autostrada A18 in direzione San Gregorio -Catania, finalizzati ad incrementare i livelli di sicurezza delle due arterie. Per quanto riguarda gli interventi previsti in tangenziale, i lavori avranno inizio il 20 novembre prossimo e interesseranno l’importante arteria in corrispondenza dello svincolo "Asse dei Servizi". Anas ha assicurato che saranno garantite due corsie di marcia in entrambi i sensi di circolazione, al fine di limitare il disagio alla viabilità, con limite di velocità di 40 km/h e divieto di sorpasso per tutti i veicoli in transito. Analoghi interventi saranno effettuati, successivamente, anche in corrispondenza degli svincoli di Zia Lisa e San Giorgio.

I lavori avranno una durata prevista di circa 270 giorni. Sempre a partire dal 20 novembre, avranno inizio i lavori anche lungo la A18 in direzione San Gregorio - Catania, suddivisi in due fasi: la prima delle quali, nella parte più a monte dell’arteria, fra il km 2+300 e il km 3+830. Anche in tal caso, Anas ha assicurato che saranno garantite due corsie di marcia in entrambi i sensi di circolazione con limite di velocità di 40 km/h e divieto di sorpasso per tutti i veicoli in transito. Le due fasi di lavori avranno una durata complessiva prevista di circa 170 giorni. Nel corso delle riunioni del Comitato operativo viabilità, a cui hanno partecipato rappresentanti della questura di Catania, della polizia stradale, dell’Arma dei carabinieri, dei vigili del fuoco di Anas e dei Comuni di Catania, Gravina, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri Etneo, si è condivisa l’opportunità di far partire i lavori che interesseranno lo svincolo di San Giorgio – zona ad alta densità commerciale – e la parte a valle dell’A18 dir – dove insiste lo svincolo di Canalicchio – in una seconda fase, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione in previsione dell’incremento dei volumi di traffico che si avrà in concomitanza nel periodo delle festività di fine anno".