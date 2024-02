Lavori stradali in via Cristoforo Colombo, traffico dirottato a causa di un guasto elettrico

A causa di un improvviso guasto alla rete elettrica dell’alta tensione e alla indifferibile necessità per i tecnici di Terna Spa di dovere intervenire urgentemente nei cavi interrati, a partire dalle ore 23, il traffico veicolare sul tratto finale di via Cristoforo Colombo in direzione piazza Borsellino, verrà dirottato sulla via Domenico Tempio. Che per un breve tratto potrà essere percorsa doppio senso di marcia.

La durata dei lavori prevista è di circa 10 ore. La zona per tutta la durata dei lavori verrà presidiata da pattuglie della polizia municipale. Il Comune di Catania raccomanda agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi.