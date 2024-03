Valverde, chiusa fino al 22 marzo per lavori stradali la via Caramme

Sino al 22 marzo per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica resterà chiusa al transito, ad esclusione dei residenti, la via Caramme (strada provinciale 3/I) nel tratto compreso tra via Sant’Anna e via Marchesana (strada provinciale 125), in territorio di Valverde. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania ed impone ai residenti il limite di velocità a 20km/h. Il percorso alternativo al tratto chiuso al transito è il seguente: chi dall’Eremo di Sant’Anna va in direzione Aci S’Antonio deve imboccare via del Santuario e prosegue dritto sino alla intersezione con via Sant’Anna - via Maugeri, - via Marchese di Casalotto fino alla rotonda – via Aldo Moro – rotonda - via Marchesana (strada provinciale 125); viceversa, per chi va in senso contrario. I lavori inevitabilmente causeranno rallentamenti e disagi agli utenti della strada.