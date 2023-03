Viabilità, sabato mattina via Santa Sofia chiusa al traffico veicolare

Domani, sabato 25 marzo, dalle 7 e fino a conclusione dei lavori, via Santa Sofia sarà chiusa al traffico veicolare, nel tratto compreso tra il viale Andrea Doria (circonvallazione) e l'ingresso del padiglione 8 della Cittadella Universitaria. La chiusura è dovuta a "urgenti e indifferibili lavori di sistemazione di una caditoia a nastro posta sul lato est all’altezza del civico 85", si legge in una nota diffusa dal Comune. "Verrà data la possibilità di accedere in via Santa Sofia solo ai mezzi di soccorso in emergenza che devono recarsi al Pronto Soccorso e ai vari reparti del Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico. Per tutti gli altri mezzi si suggeriscono percorsi alternativi come via Galermo o via Passo Gravina"