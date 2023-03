Cantarella (Lega) su candidatura di Valeria Sudano: "Confidiamo in ampia convergenza"

"Riteniamo di aver messo a disposizione non solo della coalizione di centrodestra ma dell'intera citta’ di Catania, con sincera e concreta apertura anche al mondo dei movimenti civici, un nome di altissimo profilo, per capacità ed esperienza. L'onorevole Valeria Sudano è una catanese doc, che ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Catania, oltre che quello di deputato regionale e nazionale". Lo afferma all’AdnKronos Fabio Cantarella, segretario provinciale etneo della Lega Prima l'Italia e componente della segreteria nazionale di Matteo Salvini. "Conoscere molto bene Catania - aggiunge- perché c'è nata e la vive ogni giorno, e’ importante. Valeria ha una profonda conoscenza della macchina amministrativa comunale e regionale, oltre che nazionale. La facilità di relazioni istituzionali, unitamente alla notevole esperienza maturata - evidenzia Cantarella- rappresentano valori aggiunti da cui Catania può solo trarre beneficio. Matteo Salvini, che ho sentito, e tutti noi - prosegue Cantarella- crediamo tantissimo nella svolta amministrativa cittadina a cui la figura di Valeria Sudano può contribuire".

"Abbiamo già dimostrato in passato - ricorda l’ex assessore comunale leghista- quanto teniamo a Catania, su tutti ricordo il finanziamento da mezzo miliardo di euro di fondi statali, che non dovranno essere restituiti, grazie ai quali siamo usciti dalle tenebre del dissesto quando non si potevano neanche pagare gli stipendi. Ma anche di numerosi altri progetti finanziati dal ministero dell'Interno come quello della videosorveglianza cittadina. Siamo fiduciosi - conclude Cantarella- che sul nome di Valeria Sudano, donna contraddistinta anche da capacità di ascolto e dialogo, ci possa essere la più ampia convergenza".