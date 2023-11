Trovata una pistola nell’ascensore di un condominio in viale Moncada, indaga la polizia

Gli agenti della polizia, durante un servizio di controllo anti spaccio di stupefacenti a Librino, hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa. A insospettire i poliziotti è stato viavai di persone nei pressi di un condominio nella zona di viale Moncada. Entrati nel palazzo, per verificare cosa stesse succedendo, gli agenti hanno avviato una perlustrazione degli spazi comuni, dal vano scale ai corridoi, senza trovare alcuna persona. Il monitoraggio è poi proseguito nei vari stabili del condominio – nel quale in passato erano già state rinvenute partite di droga, armi e munizioni. I controlli più approfonditi hanno portato alla scoperta, nell’architrave del vano ascensore del quinto piano di un involucro in cellophane avvolto con del nastro, al cui interno vi era una pistola con matricola abrasa e in buone condizioni d’uso. L’arma, dopo essere stata messa in sicurezza, è stata sequestrata e sono stati avviati gli accertamenti finalizzati a individuarne la provenienza e quelli balistici per verificare l’eventuale utilizzo per attività criminose.