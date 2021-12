Librino, botti di Capodanno: sequestri della polizia e sanzioni per 10 mila euro

Controlli capillari della polizia nei quartieri di Librino e San Leone, con l'ausilio della polizia locale, per contrastare i fuochi illegali. Sono stati eseguiti 3 sequestri di fuochi pirotecnici di vario genere a carico di 3 persone nei confronti delle quali sono state elevate 6 sanzioni pecuniarie ammontanti a oltre 10mila euro.

Nell'ambito dei controlli degli agenti sono stati fermati diversi assuntori di stupefacenti ai quali è stata anche ritirata la patente di guida e sono stati elevati 13 verbali ed eseguiti 2 sequestri amministrativi per mancanza di assicurazione e 2 fermi amministrativi per guida senza patente. Le sanzioni emanate sono arrivate a 12mila euro. Infine è stato indagato un 41enne per atti persecutori e lesioni personali, un altro di 53 per il reato di minacce e, infine, un soggetto è stato indagato per minaccia e omesso versamento degli alimenti nei confronti della convivente.