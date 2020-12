Si finge operatrice Lottomatica e svaligia il conto di un tabacchino

Un esercente di Librino ha denunciato alla polizia una truffa effettuata da una donna, con accento del Nord Italia. Infatti l'uomo, titolare di una ricevitoria, è stato contattato dalla donna che si è spacciata per una operatrice Lottomatica e tramite una serie di inganni è riuscita a farsi ricaricare la sua postepay con un importo di circa 4000 euro. Adesso è indagata per truffa aggravata: nello specifico, dopo avergli fornito via telefono dei codici volti ad aggiornare il software e i programmi in uso all'esercizio commerciale, è riuscita a manipolare i dati e compiere il "colpo" svuotando poi il conto corrente dell'attività.