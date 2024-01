La segreteria della Uilm scrive ai vertici della STMicroelectronics contro il licenziamento di un dipendente

La segreteria della Uilm Catania ha scritto una lettera indirizzata al Ceo ed al Presidente delle risorse umane della multinazionale STMicroelectronics, in seguito al licenziamento di un dipendente, avvenuto alcuni giorni fa in seguito ad alcune contestazioni disciplinari, ritenute illegittime dal sindacato. Di seguito il testo della missiva.

"Il 18 gennaio, un lavoratore di STMicroelectronics Catania è stato licenziato senza una motivazione grave. L’azienda ha emesso una serie di contestazioni disciplinari e poi ha proceduto con il licenziamento. Il lavoratore aveva giustificato compiutamente tutte le contestazioni, ma l’azienda non ha voluto cambiare la decisione, poiché era chiaro che l’unico obiettivo era licenziare il lavoratore. Non possiamo crederci! Un uomo (e anche la sua famiglia) è stato licenziato senza una motivazione abbastanza grave da comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. I rappresentanti sindacali si sono subito incontrati con la direzione delle risorse umane di Catania per cercare di risolvere la questione. Ma essi non hanno voluto cambiare la decisione. Vorremmo farvi conoscere questa situazione e speriamo che condividiate con noi lo scopo di cercare di ridare serenità ad una famiglia che oggi è distrutta da una tragedia come la perdita del posto di lavoro. Il licenziamento senza gravi motivi di un lavoratore comporterà una forte e persistente reazione dalle organizzazioni sindacali. Crediamo, infatti, che questo modo di operare dell’azienda non sia accettabile! Un lavoratore non può essere licenziato senza gravi motivi! Registriamo altresì preoccupazione e rabbia nei reparti di produzione a seguito di questa decisione. Molti lavoratori sono preoccupati per questo. Come sapete, proprio in questi giorni, STMicroelectronics è stata premiata come 'Top Employer 2024' in Italia, come 'riconoscimento per la centralità che dà alle persone'. Crediamo che la 'centralità delle persone' di cui stiamo parlando non sia quella che licenzia i dipendenti e crea un ambiente intimidatorio per i lavoratori dell’azienda. Ecco perché vorremmo chiedervi di esaminare la situazione e di cambiare questa decisione che sta impattando non solo il lavoratore e la sua famiglia, ma anche molti lavoratori di STMicroelectronics. Ora spetta a voi determinare se STMicroelectronics Italia merita davvero il premio 'Top Employeer', costruendo concretamente la 'centralità delle persone' per cui è stato assegnato questo premio. Noi, come rappresentanti sindacali, metteremo in atto qualsiasi azione possibile per difendere i diritti dei lavoratori e la loro serenità. Speriamo vivamente che questo sia uno scopo comune condiviso anche dall’azienda".