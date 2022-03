Il Liceo “Verga” di Adrano sarà guidato per tre mesi da una dirigente facente funzioni, che si è insediata in queste ore. Il provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale fa seguito alla battaglia sindacale condotta dalla Uil Scuola con il componente di segreteria regionale Salvo Mavica, che ha ripetutamente protestato contro la raffica di provvedimenti disciplinari indirizzata nei confronti di decine di docenti dal dirigente ora temporaneamente sostituito.

"Sulla base di quei procedimenti, peraltro, il preside aveva giustificato la sua decisione di revocare lo scorso anno la nomina di undici insegnanti a commissari interni", si legge nella nota della Uil Scuola. ?"Di fronte a una grave turbativa del buon andamento del Liceo, con evidente danno per i lavoratori della Scuola e per gli studenti, Mavica s’è visto costretto più volte a chiedere la sospensione del dirigente contestando l’illegittimità delle sue iniziative. In agosto si era anche tenuto un sit-in a Palermo dinanzi alla sede dell’Ufficio scolastico regionale, che ora ha deciso di intervenire sul “caso-diesse” al Verga di Adrano", conclude la nota.