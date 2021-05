Linguaglossa, ponti a rischio sulla provinciale 59/IV: si circola a bassa velocità

In territorio di Linguaglossa, lungo la strada provinciale 59/IV, all’altezza del 2°, 3°, 4° e 5° ponte, i tecnici della Città metropolitana di Catania hanno riscontrato uno stato di rischio che compromette la sicurezza dei veicoli che vi transitano. Per poter garantire la percorribilità in condizioni di sicurezza, l’ufficio tecnico della Città metropolitana ha emesso una ordinanza che, con decorrenza immediata e a tempo indeterminato, esclude il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. Il limite di velocità sarà di 20 km/h con l’obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente. Per gli autoveicoli con carico superiore a 3,5 tonnellate un possibile percorso alternativo è rappresentato dalla S.p. 68 e Strada statale 120 e viceversa. La segnaletica verticale di pericolo sarà collocata dalla Pubbliservizi. La S.p. 59/IV si diparte dall’incrocio con la S.p. 68, giunge fino a Linguaglossa, interessa i Comuni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo.