Un elenco per i volontari accreditati che accudiscono i randagi

Il Comune di Mascali ha pubblicato un avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco dei volontari animalisti accreditati. L'obiettivo è quello di creare un registro ufficiale di persone e associazioni che si impegnano a titolo gratuito nella tutela e nella cura degli animali sul territorio comunale. Come spiega l’assessore alle Politiche animaliste, Veronica Musumeci, "potranno iscriversi all’elenco, previa presentazione di apposita istanza, le associazioni animaliste o protezionistiche iscritte all’albo regionale con l’indicazione dei soci che intendono operare nel territorio, associazioni per la protezione degli animali, costituite con atto pubblici, che, senza fini di lucro perseguono obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali".

Ammesse anche le realtà non iscritte all’albo con l’indicazione dei soci che intendono operare nel territorio, volontari accreditati (privati cittadini che intendono esercitare gratuitamente attività di volontariato per il rispetto del benessere animale. Tutti i volontari in possesso dei requisiti saranno iscritti nel registro degli animalisti accreditati del Comune di Mascali. Le domande di iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 aprile, alle 12.

"L'istituzione dell'elenco dei volontari animalisti accreditati – afferma l’assessore alle Politiche animaliste, Veronica Musumeci – rappresenta un passo importante per la tutela degli animali sul nostro territorio. Grazie all'impegno di questi cittadini attivi, potremo migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe e, nel contempo, promuovere una cultura di rispetto e di cura verso gli animali."

