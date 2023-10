Fabrizio Corona: "Il capitano della Roma Pellegrini denunciato per stalking da una escort"

Lorenzo Pellegrini è stato denunciato per stalking. Ad accusarlo una escort romena, come riportato da Fabrizio Corona attraverso il suo giornale online Dillinger News. Secondo la versione della escort, sarebbe stata molestata più volte dal capitano giallorosso.

Lui, invece, ha respinto le accuse attraverso il suo profilo Instagram: "Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizia inventate sul mio conto. Non voglio sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze".

Eppure qualcosa di concreto ci sarebbe, almeno le denunce. Secondo quello che trapela i carabinieri del nucleo investigativo di Roma avrebbero infatti eseguito alcuni accertamenti per verificare i contorni della vicenda, in un primo momento delegati dalla procura di Roma e successivamente arrivati a Parma. Le indagini sarebbero in una fase assolutamente preliminare.

Il reato contestato al calciatore della Roma è stalking, che in automatico ha fatto scattare la procedura del codice rosso a tutela della vittima della violenze di genere. Per verificare se quanto raccontato dalla donna sia vero, la procura è al lavoro. Le denunce sono state depositate una ad Avezzano, due a Parma e una a Roma. Il calciatore, che non è stato ancora ascoltato dagli investigatori, ha respinto tutte le accuse e promette querele a Corona e non solo: "Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia".

Fonte: RomaToday.it