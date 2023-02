Lotta al randagismo, a San Gregorio rinnovata la convenzione con l'associazione "Cuore Animale"

È stata rinnovata, per il quarto anno consecutivo, la convenzione tra il Comune di San Gregorio e l’associazione “Cuore Animale” riguardante i servizi a tutela degli animali d’affezione e per la gestione del fenomeno del randagismo. Il documento, che regola il rapporto tra Ente e associazione, è stato firmato dal comandante della polizia locale, Mario Sorbello, e il presidente di “Cuore Animale” Cataldo Paradiso. "Le attività svolte nel territorio dall’associazione “Cuore Animale” hanno prodotto ottimi risultati sul rispetto del benessere degli animali e sul fenomeno del randagismo – ha dichiarato l’assessore al ramo, Giovanni Zappalà -. Grazie a questi servizi, coordinati dalla polizia locale, registriamo un buon risparmio delle casse comunali sul capitolo impegnato per il fenomeno", ha concluso.

L'Associazione “Cuore Animale”, oltre ai servizi di vigilanza; del censimento delle colonie feline; ai pronto interventi per gli animali feriti e il loro trasporto presso l’ambulatorio Asp; alle operazioni per l`affidamento a famiglie dei piccoli animali “orfani”, dà anche un sostegno ai soggetti diversamente abili, anziani o indigenti proprietari di animali d’affezione che non possono, per vari motivi, occuparsi più dei loro amici a quattro zampe.

"Per noi volontari – ha sottolineato Cataldo Paradiso – la collaborazione e i risultati raggiunti sono un motivo di orgoglio e ringraziamo l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco, Carmelo Corsaro, gli assessori, il comandante della Polizia locale per la grande sensibilità dimostrata verso il benessere degli animali".