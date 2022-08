La segnalazione di un lettore: "Al Lungomare la colonnina del defibrillatore è vuota"

I defibrillatori pubblici e la questione civiltà. Un binomio che in questa città ha sempre creato non poche difficoltà con furti che si ripetono dopo ogni nuova installazione. La denuncia di una cittadina: "Questo pomeriggio (ieri per chi legge, ndr), mentre pedalavo sulla pista ciclabile del Lungomare, a tratti impossibile da usare a causa dei separatori spostati, in direzione borghetto Europa e poco prima della piattaforma balneare, ho notato la colonnina del defibrillatore vuota. Spero sia una cosa di breve durata, ma lo ritengo un fatto abbastanza grave".