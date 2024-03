Lutto nell'imprenditoria catanese, è morto Roberto Abate

Muore a 87 anni Roberto Abate, personalità molto influente nel mondo dell’imprenditoria nazionale. L'uomo, originario di Paternò, ha fondato il Gruppo Abate. Un talento naturale per gli affari il suo, che ha permesso di creare migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Suo anche l'input fondamentale per la nascita di Etnapolis, centro commerciale alle pendici dell'Etna. I servizi commerciali regionali sono così aumentati e in tutto il territorio isolano sono fioccate pure le opportunità lavorative. Le sue idee e la sua innovazione sono diventate un simbolo della Sicilia che vuole crescere e diventare leader pure nello svilppo economico.