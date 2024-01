Macchinette per la sosta delle auto prese d'assalto e saccheggiate a Capodanno

Bronte si è risvegliata stamane per Capodanno trovandosi davanti per le strade cittadine un indegno spettacolo di inciviltà. Diverse macchinette insistenti nel centro cittadino per la raccolta dei soldi per la sosta delle auto nelle strisce blu sono state assaltate e derubate da uno o più ladri. Un atto delittuoso probabilmente premeditato per le ore di festa appena andate in archivio per l'arrivo del nuovo anno. A dare notizia di quanto accaduto è stato il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, che ha scritto un post su Facebook dai toni aspri, esprimendo una forte amarezza per quando successo.

"Spero che guardando queste fotografie, soprattutto i giovani, possano provare le mie stesse emozioni: sdegno e vergogna - scrive Firrarello -. Questa non é la Bronte che conosciamo. Quella con il tasso di occupati più alto della provincia, che paga le tasse, che lavora. Bronte di cultura, di turismo, di Etna, delle chiese, del Castello Nelson, della Pinacoteca. Bronte delle famiglie che vogliono uscire serenamente in un centro storico decoroso. Bronte dei commercianti che patiscono la sosta selvaggia, stufi dell'abuso. Bronte dei Bronte si. E chi ha fatto questo non é degno di essere Brontese. Vergognatevi".