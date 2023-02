Frane, a Maletto al via i lavori in contrada Spirini

La Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore Renato Schifani, ha aggiudicato la gara per i lavori di consolidamento del versante sud-orientale di Maletto, il paese più alto dell'Etna. Sarà l'impresa milanese Alp Consorzio Stabile a realizzare le opere in contrada Spirini, con un budget a disposizione di mezzo milione di euro. L'appalto, assegnato dagli uffici diretti da Maurizio Croce, chiude così una lunghissima stagione di forti preoccupazioni per le frane costantemente innescate dalle intense piogge in un'area altamente popolata.

L’intervento mira a ridurre al minimo il rischio legato a un evento franoso di proporzioni ancora più grandi e che potrebbe coinvolgere le tante abitazioni che sorgono lungo le vie che portano al centro storico e ai due assi di collegamento con la Strada provinciale Maniace-Maletto. Proprio sulle vie Cristoforo Colombo e Nazario Sauro in passato si sono riversati fiumi di fango a causa dell’ostruzione del canale di gronda provocata dagli smottamenti in corso.