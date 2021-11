Maltempo, ad Aci Castello chiuse le attività didattiche

Attività didattiche sospese e Castello Normanno chiuso domani ad Aci Castello. Lo ha deciso il sindaco Carmelo Scandurra, dopo il nuovo bollettino della Protezione civile regionale che prevede l'allerta meteo arancione per la giornata di domani. Per le prossime 24 ore, infatti, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento. Da sindaco arriva un invito ai cittadini alla "prudenza" e a evitare le zone più a rischio come via Empedocle, via Vigo, via Litteri anello interno, via Parafera e rotonda via Napoli, via Vittorio Emanuele Orlando, via Scalazza nonché i porti e le zone attraversate da torrenti.