Meteo, ancora freddo e piogge: nevicate sull'Etna sopra i mille metri

Nella prima parte della settimana una circolazione di bassa pressione si porterà dal Mediterraneo centro- occidentale verso il Sud Italia. Intorno al suo centro ruoterà una perturbazione piuttosto energica che martedì raggiungerà la Sicilia dando luogo ad un peggioramento del tempo con piogge e rovesci anche temporaleschi, in rapida estensione da ovest ad est e con coinvolgimento di tutta la regione entro sera." I fenomeni si estenderanno dalla provincia di Palermo a quella di Agrigento, fino ad arrivare a quelle di Messina e Catania in serata. Sulle zone interne - come spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com - tornerà a nevicare a partire dai 1000/1200m. Mercoledì la perturbazione si attarderà sui settori orientali della Sicilia, generando altri rovesci e temporali con neve sui Monti Peloritani e sull’Etna a partire dai 1000/1300m, mentre schiarite avanzeranno dai settori occidentali dell’isola. Giovedì il minimo di bassa pressione raggiungerà lo Ionio e l’instabilità tornerà ad intensificarsi su tutta la Sicilia. Piogge e rovesci diffusi anche temporaleschi coinvolgeranno tutta la regione, mentre le nevicate interesseranno le aree dell’entroterra oltre gli 800/1000m e le temperature caleranno un po’ ovunque. Condizioni di instabilità si attarderanno probabilmente fino alla fine della settimana, seppur alternate a schiarite, mentre nel weekend l’apporto di aria fredda dalle latitudini artiche potrà determinare un ulteriore calo delle temperature e anche del limite delle nevicate".

In provincia di Catania, martedì sono attese iniziali condizioni di bel tempo, ma con nuvolosità in aumento in giornata e prime deboli piogge in arrivo in serata. Mercoledì le piogge si intensificheranno sin dalle primissime ore della giornata, divenendo anche forti al mattino. Seguirà un’attenuazione dei fenomeni, con timide schiarite. Giovedì nuovo intenso peggioramento con piogge e rovesci anche forti, in attenuazione solo in serata e temperature diurne non oltre i 10° gradi.