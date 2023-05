Forti raffiche di vento, alberi pericolanti e problemi di dissesto: gli interventi dei vigili del fuoco

La Protezione civile della Regione ha diramato un allerta meteo arancione per la Sicilia orientale da oggi e per le prossime 24-30 ore. Oggi sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sud-est, mareggiate lungo le coste esposte. In particolare, le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale. A seguito di questa forte ondata di maltempo, sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Come specificato dal comando provinciale di Catania, dalle ore 24 del 19 maggio alle ore 11.30 di oggi, sono in tutto 26 gli interventi di soccorso conclusi. Riguardano principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua. In corso, invece, ci sono attualmente 35 interventi di cui 27 di dissesti statici nei comuni di Randazzo, Paternò, Adrano, Palagonia, Vizzini, Caltagirone e Catania. Alberi pericolanti a Mineo, Maniace, Biancavilla, Grammichele, Santa Maria di Licodia, Catania e Mascalucia. Gli interventi da eseguire rimangono 58. Tra i comuni più interessati dalle avverse condizioni meteo, oltre la città di Catania, Paternò e Adrano.