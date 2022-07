Minaccia la moglie e i suoceri con un'ascia, 44enne in carcere: era ai domiciliari per maltrattamenti

La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Catania, nei confronti di un uomo di 44 anni,B. O., con precedenti specifici, per maltrattamenti famiglia. Le vittime della violenza erano la moglie, i figli e i suoceri. Lo scorso il soggetto in questione era stato tratto in arresto per lo stesso reato, consumato ai danni della moglie. Condannato con sentenza irrevocabile, stava scontando la pena ai domiciliari. Ma nei giorni scorsi avrebbe tentato nuovamente di aggredire la donna utilizzando un'ascia. Con una banale scusa, avrebbe attirato la moglie nella casa in cui era ristretto ed avrebbe tentato di aggredirla alle spalle con un'ascia, minacciandola di morte. Non riuscendo nell'intento, avrebbe quindi rivolto la sua ira nei confronti dei suoceri, aggredendoli e minacciandoli,danneggiando anche la loro autovettura sempre lo stesso arnese, incurante della presenza all'interno dell'abitacolo di una minore. Dall'attività di indagine avviata è emersa l'indole estremamente violenta dell'uomo. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza.