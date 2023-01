Stalker rende la vita impossibile all'ex compagna minacciandola di morte, disposti gli arresti domiciliari

Un uomo 35enne, indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex convivente, è destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, emessa dal gip del tribunale etneo ed eseguita dai carabinieri della stazione di Librino. Le indagini hanno fatto luce sulle su continue vessazioni psicologiche e fisiche, che sarebbero andate avanti anche in presenza di uno dei figli minori. La decisone di interrompere la convivenza da parte della compagna, una 33enne catanese, non sarebbe stata accettata dall’uomo che avrebbe reagito rendendo la vita della donna particolarmente penosa e dolorosa.

Tra il 2020 ed il 2022, l'arrestato avrebbe tempestato la vittima con messaggi e telefonate che, il più delle volte, ventilavano minacce di morte e gravi ritorsioni ai danni suoi e del fratello 54enne. Di recente il 35enne avrebbe minacciato di morte l’ex compagna, in occasione del compleanno di uno dei loro figli, perché questi ultimi si rifiutavano di parlare al telefono con lui e di incontrarlo, addirittura minacciando di gravi ritorsioni anche il professionista che assisteva legalmente la donna. In più occasioni, inoltre, l’uomo avrebbe proferito minacce di morte di questo tenore: "la mente è un filo di capello, speriamo che un giorno un camion ti butta per aria".