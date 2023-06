Il Comune di Giarre rende noto che domani, venerdì 16 giugno, "al fine di consentire un intervento urgente di riparazione condotta idrica portante in zona San Leonardello, si renderà necessario disattivare il funzionamento del serbatoio di contrada Codavolpe utilizzato per il servizio acqua potabile nelle frazioni di Trepunti, San Leonardello e Carruba". Pertanto, a partire dalle 7 del mattino e fino alla conclusione dei lavori, sarà sospeso il servizio idrico che interesserà tutto l’abitato della frazioni indicate.