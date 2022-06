"Mancano medici al Centro Spoke di Catania", la denuncia di Uil-Fpl

Carenza di medici al Centro Spoke di Catania. E' quanto denuncia la Uil-Fpl con una nota indirizzata al commissario straordinario dell’Ircs Neurolesi, ai vertici aziendali e per conoscenza all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. “Presso il Centro Spoke di Catania insiste da tempo una grave carenza di personale medico, che sta fortemente compromettendo i Lea. Infatti, su una dotazione di 15 posti letto, che ospitano pazienti per lo più codici 75, con gravissime cerebrolesioni, risultano in servizio soltanto 3 medici, che ormai sono arrivati al limite dell’esasperazione, per il fortissimo stress psicofisico accumulato, che può essere anche causa di possibili rischi professionali. Il personale non riesce a fruire neanche di giornate di congedo a vario titolo, per cui, ha accumulato un congruo numero di giornate di ferie pregresse, di cui, il nostro sindacato chiede il pagamento immediato, in caso di formale richiesta da parte degli stessi. Ciò premesso, invitiamo l' amministrazione ad intervenire urgentemente, per assegnare, anche temporaneamente, dirigenti medici presso tale Centro Spoke. Anche attraverso il reclutamento in convenzione con l’azienda Cannizzaro di Catania, utilizzando il personale in regime di incentivazione per coprire i turni di servizio presso tale sede. All’assessore Ruggero Razza si chiede un autorevole intervento, per definire in tempi celeri un protocollo d’intesa tra l’Irccs Neurolesi e l’ospedale Cannizzaro di Catania, finalizzato all’utilizzo di medici in regime di incentivazione, al fine di consentire le attività assistenziali presso il Centro Spoke di Catania, in totale sicurezza”. La nota è firmata da Livio Andronico, segretario provinciale Uil-Fpl, Corrado Lamanna, responsabile provinciale area medica, Nino Nunnari e Maurizio Celona, segretari aziendali rispettivamente Piemonte e Neurolesi.