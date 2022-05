Mancati interventi di potatura degli alberi nel quartiere Borgo-Sanzio: "Necessario monitorare la situazione"

Si moltiplicano le segnalazioni da parte dei residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio, in particolare di via Sassari, via Vittorio Emanuele Orlando e nei pressi della scuola Dante Alighieri, per la mancanza di interventi di potatura degli alberi e riduzione del fitto fogliame nelle zone su menzionate.

"Bisogna alleggerire il fogliame - si legge in una nota del ComitatoVulcaniaAmbiente -, con tutti gli accorgimenti del caso, per evitare rischi. Quello che preoccupa le auto, le due ruote e ancora di più i pedoni è la folta, foltissima chioma che adorna quegli alberi, come fosse una tettoia che rende il parco quasi impermeabile alla pioggia e la ripara dal sole aggressivo. La manutenzione del verde in città deve essere effettuata da specialisti e non da incompetenti che all'emergenza riducono le alberature a ceppaie. Il monitoraggio deve essere costante e le eventuali potature fatte nei giusti tempi".

“E’ un momento delicato per effettuare delle manutenzioni. Ma i tempi della politica, non sembrano coincidere con quelli della natura. Le manutenzioni arboree, seppure attese, sono partite in ritardo. A preoccupare è questa abbondanza di verde, fitta e radente, perché può nascondere insidie e pericoli per chi ci passa sotto o nei pressi, a piedi o con qualche mezzo a motore o a pedali. Ci chiediamo quindi se è tutto sotto controllo, se questo rigoglioso bosco aereo in miniatura non celi possibili cadute di rami, di tronchi più o meno voluminosi, quindi più o meno pesanti o più meno pericolosi. Non sappiamo se e da quando tempo è stata eseguita la capitozzatura di quegli alberi o magari semplicemente l’alleggerimento dell’abbondante chioma che li adorna".

"Chiediamo - conclude - il monitoraggio della situazione legata al verde in tutto il territorio del quartiere e, in tempi tempestivi, la manutenzione straordinaria in via Sassari e via Vittorio Emanuele Orlando, al Parco Falcone, con operazioni di emergenza per la messa in sicurezza dei cittadini effettuando dei semplici interventi orientati a eliminare solo i rami intricati, deboli e/o morti. E verificare preventivamente l’eventuale presenza di nidi con il supporto degli uffici direzione ambiente e benessere degli animali.”