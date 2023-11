“Mancata scerbatura e bonifica in Via Conte Ruggero”, Comitato Vulcania chiede interventi

“Nonostante le numerose richieste di interventi, ad oggi del tutto ignorate, i residenti e commercianti della zona sono ancora costretti a convivere con il degrado e la sporcizia a causa della mancanza di lavori di pulizia e scerbatura lungo il marciapiede di Via Conte Ruggero, da come si evince nelle foto recenti". Parole del Comitato Vulcania, che lancia l’allarme sulle condizioni in cui versa la via in questione, chiedendo un immediato intervento di bonifica per scongiurare una possibile emergenza igienico sanitaria. Inoltre, la folta vegetazione presente nel marciapiede della via C. Ruggero favorisce la presenza di topi, zecche e zanzare. Visto il crescente malessere degli abitanti, è fondamentale agire al più presto per restituire finalmente al quartiere dignità e decoro, conclude il Comitato.