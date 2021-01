Manutenzione strade, interventi di ripristino del basalto lavico dissestato

Lunedì 25 gennaio riaprono al traffico veicolare i tratti stradali di via Conte Ruggero, via Enrico Pantano e via Pietro Toselli, nei pressi di piazza Verga, a seguito del completamento dei lavori di rifacimento del basalto lavico, dopo la sostituzione dei nuovi quadrati in pietra lavica al posto di quelli spezzati o divelti. Gli interventi disposti dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alle manutenzioni Pippo Arcidiacono, che fanno seguito a quelli analoghi della scorsa settimana su via Musumeci, sono stati realizzati da personale specializzato delle manutenzioni comunali e dunque in economia, senza costi diretti per il Comune. I lavori sono consistiti nel ripristino dei segmenti stradali dissestati da parecchi anni per carenza di manutenzione, con gravi rischi per pedoni e automobilisti in transito. Il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro d’intesa con la Direzione Comunale Manutenzioni ha promosso e coordinato i lavori di risistemazione. Da martedì il cantiere di sposterà di un centinaio di metri per intervenire sui pericolosi avvallamenti della via Gabriello Carnazza, anch’essa interessata da lunghi tratti dissestati del selciato lavico.