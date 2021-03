Maria Carmela Librizzi è il nuovo prefetto di Catania

Il nuovo Prefetto di Catania è la dottoressa Maria Carmela Librizzi, la nomina è arrivata dal Viminale che ha inoltre assegnato la dottoressa Cosima Di Stani a Prefetto di Messina e la dottoressa Chiara Armeni destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Caltanissetta. La dottoressa Librizzi subentra al Prefetto Claudio Sammartino, andato in pensione, e arriva a Catania dopo tre anni alla guida dell'Ufficio Territoriale del Governo di Messina. Ad augurare buon lavoro ai tre nuovi Prefetti anche il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: "Sinceri auguri di buon lavoro ai tre nuovi prefetti di Catania, Messina e Caltanissetta. Tre donne che hanno già maturato importanti esperienze sia nella nostra Regione sia fuori. Vanno a ricoprire incarichi in città che hanno bisogno di sentire forte la presenza dello Stato. Il governo regionale sarà a loro fianco, ancora di più in questo periodo nel quale emergenza sanitaria, economica e sociale richiedono una forte collaborazione tra le istituzioni". Anche il deputato del M5S Eugenio Saitta si è unito agli auguri di buon lavoro alla dottoressa Librizzi: "Una figura dall’alto valore istituzionale e che ha compiuto un percorso di spessore in rappresentanza dello Stato - ha dichiarato Saitta-. Al contempo ringrazio il prefetto Sammartino per aver adempiuto con alto senso del dovere al suo incarico".