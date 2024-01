Custodisce in casa 300 grammi di marijuana e butta la droga dalla finestra per evitare l'arresto, in carcere una 30enne

Una 30enne catanese, già nota alle forze dell'ordine per altre vicende giudiziarie, nascondeva nella sua abitazione della Civita circa 300 grammi di marijuana. I carabinieri la tenevano d'occhio da tempo e si sono presentati "a colpo sicuro" nella sua abitazione, dopo aver raccolto una serie di indizi che facevano supporre che la donna potesse nascondere un grosso quantitativo di stupefacenti. I carabinieri hanno bussato alla porta intorno all'ora di pranzo e l'indagata ha cercato di temporeggiare, riferendo di non essere vestita, in maniera tale da guadagnare qualche istante per disfarsi della droga. Avuto accesso all’appartamento dopo un paio di minuti, l’attenzione dei carabinieri si è subito rivolta verso la cucina, dove la zanzariera della finestra, posta sopra il frigorifero, si presentava divelta per metà.

La donna non aveva tuttavia fatto i conti con i colleghi che avevano cinturato tutto l’immobile, prevedendo le sue mosse e, nel preciso momento in cui era iniziato il controllo, hanno visto gettare da quella finestra una grossa busta, recuperandola. Il sacco aveva un' etichetta attaccata con del nastro adesivo, con scritto l’indirizzo della 30enne e la scritta "1 kili S". Dentro c'erano 61 dosi di marijuana, per un peso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente.

Le attività di ricerca, nonostante la 30enne avesse negato ai militari di detenere altra droga in casa, sono comunque continuate. Ed in un barattolo, originariamente utilizzato per contenere gomme da masticare, erano stati nascosti circa 2 grammi di semi di marijuana triturati. Nel bagno, dietro la lavatrice, erano presenti delle buste di plastica trasparenti autosigillanti, insieme a tre bilancini di precisione, perfettamente funzionanti. La perquisizione estesa anche in camera da letto della donna, ha infine consentito agli di trovare, occultata in un angolo compreso tra un armadio e scatole, l’ennesima busta di plastica con dentro altre 26 dosi di marijuana, del peso di oltre 100 grammi. I carabinieri, dopo aver sequestrato lo stupefacente, hanno posto la 30enne a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere presso la casa circondariale di Piazza Lanza.