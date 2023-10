"Ottobre rosa" a Mascali appuntamenti per la prevenzione organizzati da Comune, Avis e Lilt

L’assessorato alle Politiche sociali diretto da Veronica Musumeci, in collaborazione con l’Avis, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, la parrocchia San Leonardo Abate e l’associazione parrocchiale e oratorio "Don Bosco" di Mascali, ha organizzato una serie di appuntamenti di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. L’obiettivo che accomuna le realtà promotrici dell’iniziativa è intercettare e informare sul tema sempre più persone di ogni fascia d’età, anche perché la malattia al seno non investe solo la sfera fisica, ma anche quella psicologica, sociale e spirituale.

Mercoledì 18 ottobre, alle 9, nella sede dell’Avis a Mascali, visite oncologiche gratuite a cura della dottoressa Aurora Scalisi, giovedì 19, alle 19, nei locali dell’oratorio parrocchiale, incontro confronto a cura della dottoressa Francesca Raffa sul tema: “Tumore al seno: in che modo la prevenzione può salvare la vita”. Il 27 ottobre, alle 19, sempre nei locali dell’oratorio, conferenza del dott. Salvatore Mauro (in collegamento streaming la senatrice Marina Semenzato) sul tema: “Prevenzioni al femminile: benessere e qualità di vita della donna in menopausa”. Nell’ambito della campagna Nastro Rosa per la ricerca sul cancro, il 18 e 19 ottobre è possibile effettuare presso la parafarmacia Gullotta di piazza Duomo a Mascali, delle donazioni (a partire da 2 euro, per ricevere la spilletta nastro rosa dell’Arc).

“L’amministrazione comunale mascalese – afferma l’assessore alle Politiche sociali, Veronica Musumeci - da sempre sostiene le iniziative dedicate alla prevenzione, convinti che una diagnosi precoce sia fondamentale per individuare e affrontare per tempo situazioni delicate come ad esempio un nodulo al seno."Fare prevenzione significa salvare vite, l’attenzione deve essere sempre alta, anche per le donne giovani, a partire dalle quarantenni”.