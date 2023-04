Mascali, commissione consiliare straordinaria monitora l'ospedale di Giarre

E' stata istituita a Mascali, primo comune del comprensorio ionico a dotarsene, la Commissione consiliare straordinaria per monitorare lo stato dell'arte dell'ospedale 'Sant'Isidoro' di Giarre. Il Consiglio comunale, presieduto da Paolo Virzì, ha approvato all'unanimità il punto all'ordine del giorno, raccogliendo così l'invito lanciato nelle scorse settimane dal presidente del Consiglio comunale di Giarre Giovanni Barbagallo.

"L'obiettivo - sottolinea una nota - è lasciare costantemente accesi i riflettori sul nosocomio per vigilare sullo stato di salute della struttura, che ad oggi presenta gravi criticità sia sul piano strutturale che del personale, e tenere un dialogo diretto con l'Asp di Catania e con l'assessorato regionale alla Sanità affinché venga prestata la giusta attenzione".

"Monitorare sulla sanità del nostro distretto sociosanitario è fondamentale - ha detto Virzì- ed i cinque consiglieri che faranno parte della commissione lo faranno a titolo gratuito. Ringraziamo il presidente del Consiglio comunale di Giarre perché è stato il promotore. Vogliamo dare impulso a questo ospedale che da lunghi anni è un moribondo che noi stiamo assistendo per non fare morire. Per noi è di fondamentale importanza perché serve una popolazione di quasi 100mila abitanti".

"La commissione, nell'esercizio delle sue funzioni - ha detto Barbagallo - coopererà con le altre che stanno nascendo nei vari comuni del distretto sociosanitario di Giarre. È un momento importante per il nostro territorio, che si sta unendo in difesa del diritto alla salute di tutti. Sono sicuro che le nostre comunità beneficeranno dell'apporto e dell'impegno di tutti i consiglieri comunali, indipendentemente dai colori politici, che fanno parte o faranno parte della Commissione consiliare".