Inaugurati i lavori per la tratta Misterbianco-Paternò della Metropolitana, presente anche Salvini

Avviati i lavori della tratta di metropolitana Misterbianco-Paternò, all’ingresso della stazione della circumetnea di Piano Tavola, frazione di Belpasso. La lunghezza di questa infrastruttura sarà di 11,5 chilometri. Sono 5 le stazioni che sorgeranno (Gullotta, Belpasso, Valcorrente, Giaconia e Paternò). Il tracciato elettrificato sarà per metà in galleria e, inoltre, il progetto prevede la costruzione di due depositi e di una palazzina per uffici. L’intera linea della metropolitana, lunga complessivamente 30 chilometri con 27 stazioni, collegherà i territori di Paternò, Belpasso, Misterbianco e Catania con l’aeroporto Fontanarossa. Presente per l'occasione il vice premier e ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini.



“Stiamo recuperando anni di ritardi - ha detto il vice premier e ministro Matteo Salvini -. Il ponte da solo non risolve i problemi, ma con gli altri investimenti che stiamo facendo in Sicilia e Calabria la vita di tutti cambierà in meglio. Stiamo facendo – ha affermato – quello che i nostri genitori fecero nel secondo dopoguerra con la realizzazione dell’autostrada del Sole. La metropolitana sotto terra farà risparmiare tempo e denaro e sarà anche meno impattante dal punto di vista ambientale. Faccio lo stalker telefonico per sollecitare l’attuazione di quanto previsto. Sto rompendo le scatole in ogni dove”.

Nell'occasione si è discusso anche del chiacchieratissimo Ponte sullo Stretto di Messina, i cui lavori dovrebbero partire nell'estate di quest'anno. “Manifestazione per dire no al ponte? Io ed Elly Schlein abbiamo viaggiato insieme in aereo, abbiamo scherzato. Le ho detto: io vengo qui per costruire, tu per fermare le opere”.

Presenti, oltre al prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, anche diverse istituzioni politiche nazionali, regionali e locali. Coinvolti i primi cittadini dei comuni interessati dall'opera. A fare gli onori di casa proprio il primo cittadino di Belpasso, Carlo Caputo e il direttore generale di Fce, Salvatore Fiore.